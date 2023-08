Cisterna Volley, archiviata la prima settimana di preparazione

CISTERNA – Primo fine settimana di riposo per gli atleti del Cisterna Volley che sono impegnati nella preparazione fisica in vista della ripresa del campionato di Superlega. Dopo le visite mediche e lo screening iniziale svolto insieme allo staff medico del Club pontino, Saitta e compagni si sono dedicati alla preparazione vera e propria iniziando un percorso che li porterà ad arrivare nelle migliori condizioni possibili alla prima partita di campionato.

«Abbiamo fatto molto lavoro tecnico e aerobico poi nei prossimi giorni, quando saremo nella prima settimana, faremo un lavoro più legato alla pallavolo – chiarisce coach Guillermo Falasca – Per i ragazzi c’è il fine settimana libero, qualcuno è più stanco degli altri ma questo è normale in questo periodo: va tutto molto bene e procediamo senza grandi inconvenienti con la consapevolezza di riprendere il lavoro con le pile ricaricate da queste 48 ore di libertà».

Nelle prossime due settimane coach Falasca e il suo staff inizierà lentamente a individualizzare sia il carico di lavoro di forza che una programmazione specifica in base alle necessità del singolo, con l’obiettivo comune a tutta la squadra di un miglioramento di tutti i parametri fisici necessari per una stagione difficile sin dalla prima giornata che vedrà il Cisterna Volley in campo, al debutto assoluto, contro il campioni d’Italia in carica di Trento al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina.

«La prima settimana di preparazione è stata programmata per essere intensa e testare il livello di forma nel quale gli atleti sono arrivati, alcuni di loro sono fermi dall’attività agonistica da molte settimane, altri sono stati convocati in nazionale ed hanno un livello di condizionamento fisico diverso – spiega il preparatore fisico Gioele Rosellini – Lo screening iniziale eseguito con i dottori, il team fisioterapico ed il nutrizionista ci permette di avere una serie di dati di partenza, ai quali si aggiungono tutti i lavori eseguiti durante questa settimana: batterie serie di test fisici, sessioni di forza, sessioni condizionamento aerobico in piscina e gli allenamenti tecnici introduttivi. Proseguiremo per almeno quattro settimane con un intenso lavoro in sala pesi coadiuvato da sessioni aerobiche che si alterneranno fra piscina e allenamenti intervallati in palestra. L’idea è quella di iniziare la stagione di Superlega al meglio delle nostre possibilità fisiche con il tempo a disposizione, per poi progredire in maniera più lineare lungo tutto il corso della stagione». Con tutte le informazioni che sono state raccolte finora, e con quelle che verranno raccolte nelle prossime settimane, lo staff del Cisterna Volley continuerà a programmare il lavoro.