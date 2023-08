Concessione demaniale porto Rio Martino, l’impegno di spesa sarà revocato

LATINA – L’impegno di spesa, assunto con determinazione 1431 del servizio comunale Trasporti, Mobilità, Piste ciclabili e Marina, inerente l’affidamento di una consulenza legale per le concessioni demaniali e per il porto-canale di Rio Martino, sarà presto revocato. E’ quanto afferma l’assessore alle Politiche del mare Gianluca Di Cocco a seguito della necessità di revisione delle spese. “Allo stato attuale – ha spiegato l’assessore Di Cocco – sono intervenute gravi ed impreviste ragioni che impongono l’obbligo di una revisione della gestione delle risorse disponibili nel Peg del Servizio”.

Con queste motivazioni l’assessore ha rappresentato al Servizio la necessità di utilizzare, in via prioritaria, le somme impegnate con la determinazione 1431 per risolvere ulteriori questioni di massima urgenza.

“In particolare mi riferisco – ha precisato l’assessore Di Cocco – alla condizione attuale del canale di Rio Martino e all’urgenza di ripristinare con un intervento immediato la navigabilità, onde consentire le attività degli operatori economici del territorio, in forte sofferenza da diversi mesi, e permettere, inoltre, il licenziamento degli interventi di somma urgenza commissionati dall’Ente Parco Nazionale del Circeo al fine di scongiurare il danno ambientale del lago di Fogliano. Sussiste, infatti, un’ulteriore grave problematica di cui l’Ente Parco ci ha reso partecipe, unitamente alla Capitaneria di Porto di Gaeta e al Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, che riguarda il grave rischio di anossia della flora e fauna ittica del sistema dei laghi costieri”. “Tale pericolo – ha aggiunto – deriva dal ridotto scambio idrico tra questi ultimi ed il mare e, pertanto, l’Ente Parco sollecita interventi immediati per eliminare i fenomeni di insabbiamento dei canali del sistema idrico costiero ed in particolare della Foce del Duca, oggi già interessato da lavori di dragaggio”.

“Sono del tutto condivisibili le ragioni espresse dall’assessore Di Cocco per la revoca della determinazione – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – A fronte di ristrettezza finanziarie diamo priorità alle questioni emergenziali e urgenti, con procedure trasparenti che applichiamo in ogni ambito. Il mantra della nostra amministrazione, infatti, è quello di prevedere percorsi di evidenza pubblica per tutti gli affidamenti di incarichi e servizi”.