Denunciato 34enne di Gaeta: dopo aver provocato un incidente denuncia il furto della sua auto

GAETA – I Carabinieri del Norm hanno denunciato un 34enne di Gaeta, gravato da precedenti di Polizia. Dopo un incidente autonomo in cui ha danneggiato la sua auto e una rotonda stradale, alla vista dei Carabinieri è fuggito a piedi e poi è andato a denunciare il furto dell’auto per ricavarne il premio assicurativo. Alla richiesta di sottoporsi agli accertamenti ematologici per determinare l’eventuale presenza nel sangue di sostanze stupefacenti, ha opposto un netto rifiuto.