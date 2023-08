Furto sventato nell’appartamento di un medico a Latina, in via Verdi

LATINA – Erano in due e stavano cercando di entrare in una villetta in via Verdi a Latina quando sono stati notati e fermati dalla Squadra Mobile della Polizia impegnata in un’operazione di controllo del territorio. I fatti ieri pomeriggio quando il pronto interventi degli agenti ha sventato l’ennesimo furto questa volta in casa di un medico di Latina. Dopo essere stati fermati i due sono stati portati in Questura, si tratta di due tunisini.