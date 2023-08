Incendi, i Carabinieri forestali arrestano piromane a Sonnino

PRIVERNO – In questi giorni di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco, con i tanti incendi che hanno divorato ettari di macchia mediterranea, i carabinieri forestale di Priverno hanno arrestato un 68enne, responsabile nella flagranza del reato di incendio boschivo, nel comune di Sonnino, Via dell’Ascia.

Il soggetto è stato avvistato dai militari mentre appiccava il fuoco su una vegetazione secca limitrofa ad un’area boscata costituita prevalentemente di specie quercine (in particolare leccio).

Il fuoco era stato appiccato in due punti diversi, distanti pochi metri l’uno dall’altro, con una carta di giornale con accendino e liquido infiammabile.

Prima che potesse fuggire in auto, il soggetto è stato bloccato dai militari. La perquisizione personale ha permesso di trovare accendini e liquido infiammabile con carta di giornale.

L’arrestato è attualmente trattenuto presso la Compagnia Carabinieri di Terracina, in attesa del rito direttissimo, previsto per oggi.