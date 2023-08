Incendi in 9 comuni pontini, super lavoro per i Vigili del fuoco

LATINA – Il comando provinciale dei vigili del Fuoco ha reso noto il bilancio delle attività svolte ieri sull’intero territorio. E’ stata una giornata intensa per gli incendi di vegetazione, registrati principalmente nell’area sud. I roghi hanno riguardato ben 9 Comuni. La situazione più complessa si è registrata in località Casaletti, a Terracina, con un incendio protrattosi per tutta la notte e con le fiamme arrivate a lambire alcune abitazioni. Sempre a Terracina, a Campo Soriano, è stato necessario il ricorso a due canadair e a diverse squadre di volontari di protezione civile. Nel pomeriggio, inoltre, un rogo sulla Panoramica Itri-Sperlonga ha tenuto occupata fino alle ore notturne una squadra di Gaeta. Le operazioni sono tuttora in corso. Altri allarmi a Itri, in zona Valle Fredda, a Lenola per una pineta in fiamme vicino la strada regionale per Vallecorsa e a Gaeta, in via Sant’Agostino. Due canadair e due elicotteri, infine, hanno domato un incendio tra Santi Cosma e Damiano e Castelforte.