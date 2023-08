Latina, al via i lavori su via Congiunte davanti alla Motorizzazione Civile

LATINA – Hanno preso il via oggi, 1 agosto, i lavori di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di strada provinciale Congiunte, nel tratto compreso tra il km.5+400 ed il km.5+700, antistante la Motorizzazione Civile di Latina. L’intervento in questione prevede l’eliminazione della barriera spartitraffico con il ripristino della sezione stradale originaria. I lavori sono finalizzati nello specifico a adeguare la viabilità antistate la Motorizzazione Civile, con l’eliminazione dello spartitraffico centrale, con la realizzazione di opere di protezione dei pedoni vale a dire i marciapiedi; realizzare alcuni attraversamenti pedonali; aggiungere alcuni punti di illuminazione e migliorare i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.