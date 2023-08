Latina, primo sopralluogo istituzionale alla casa dello studente

LATINA – Ieri primo sopralluogo istituzionale alla Casa dello studente di via Villafranca in vista dell’inizio dell’anno accademico 2023-2024. Presenti all’incontro l’assessore al Lavoro, all’Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, il commissario dell’ente per il Diritto allo studio Lazio DiSCo, Giorgio Ciardi, il sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore ai Rapporti con l’università del Comune di Latina, Antonio Cosentino.

La Casa dello studente di via Villafranca è un servizio che Lazio DiSCo offre agli studenti fuori sede che decidono di studiare nel polo pontino dell’Università La Sapienza. Si accede al servizio tramite una domanda di borsa di studio sul sito dell’ente regionale, che garantisce appartamenti agli studenti idonei dal 1° ottobre al 31 luglio. Lo studentato si trova in una zona strategica e offre 48 posti letto, di cui 2 per studenti con disabilità.

«Nelle prossime settimane effettuerò visite analoghe nelle altre strutture presenti sul territorio laziale che rappresentano un riferimento importantissimo per gli studenti. In un momento particolarmente critico come quello che stiamo vivendo, infatti, l’housing universitario è uno strumento per assicurare il rispetto del diritto allo studio per i nostri giovani. L’impegno della giunta Rocca è quello di migliorare i servizi esistenti ed implementarli. Le nuove generazioni sono e devono essere una priorità nei fatti e non a parole», dichiara l’assessore Schiboni.

«La visita di questa mattina alla Casa dello Studente ci ha dato la possibilità di discutere con i dipendenti sulla funzionalità di una struttura fondamentale per la città di Latina. In particolare, mi preme evidenziare l’importanza della presenza all’interno della struttura dell’hub “Porta futura”, uno spazio di orientamento allo studio, al lavoro e alla formazione che Lazio DISCo mette a disposizione degli studenti e dei cittadini attraverso la messa a terra di progetti mirati. Lo scopo dell’hub è insomma quello di conferire alla Casa dello Studente un doppio obiettivo: quello dell’offerta alloggiativa e quello della formazione», commenta Ciardi.