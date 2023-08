Latina, street art: tre murales in via Ezio, via Varsavia e via Cervone

LATINA – Questa mattina, presso la sala De Pasquale del Comune di Latina, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto NIU – Nuove Identità Urbane che prevede la realizzazione di tre opere di street art nel territorio di Latina. Hanno partecipato il Sindaco di Latina Matilde Celentano, il curatore del progetto Giacomo Marinaro, gli artisti Attorrep, Vera Brugatti e Oniro e la consigliera Valeria Campagna.

“Questa mattina Attorrep, Vera Brugatti e Oniro, artisti conosciuti e affermati in tutto il mondo, hanno iniziato a realizzare tre opere di street art nella nostra città – ha dichiarato il Sindaco Matilde Celentano – Saranno a lavoro per alcuni giorni e i cittadini potranno ammirarli in tempo reale mentre realizzano le loro opere e colorano la nostra città. I tre artisti realizzeranno i murales in zone della città ritenute strategiche: Attorrep in via Ezio affronterà la tematica dell’identità del luogo, in occasione dei 90 anni della città, Oniro in via Varsavia con la sua opera parlerà di ambiente, natura e sostenibilità e Vera Brugatti in via Cervone, zona autolinee, affronterà la tematica di parità di genere. Quando le opere saranno concluse verranno inaugurate dalla nostra amministrazione. Oggi la street art è entrata a pieno titolo tra le forme d’arte riconosciute: gli artisti escono dai confini imposti dai soliti schemi e dalle solite tele per impossessarsi delle città a 360 gradi, grazie alla forza espressiva delle loro opere letteralmente alla portata di tutti, disponibili e fruibili h24. Grazie ai colori e ai messaggi che le opere trasmettono, attraverso la street art vogliamo raccontare il territorio, affrontare con le immagini tematiche sociali e riqualificare le aree prescelte donandogli una nuova veste. Con questo progetto – ha concluso – vogliamo potenziare un’area che presenta già alcune opere murarie realizzate nel 2019, incrementando così il museo a cielo aperto che si vorrà istituire a Latina”.

“Voglio ringraziare l’amministrazione Celentano per aver portato a termine l’iter di questo importante progetto che, avviato dall’amministrazione Coletta, rischiava di finire nel dimenticatoio tra commissariamenti e campagne elettorali” – ha detto la consigliera Valeria Campagna – Ringrazio anche – aggiunge – Giacomo Marinaro, curatore del progetto, ed ovviamente gli artisti che daranno vita alle opere. Il loro talento, riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale, darà lustro alla nostra città. I lavori sono già partiti e probabilmente le opere saranno completate entro la fine della settimana. Le pareti individuate si trovano alle autolinee (opera sulla parità di genere, a cura di Vera Bugatti); ufficio anagrafe di via Ezio (opera sull’identità territoriale, a cura di Antorrep); via Varsavia (opera sull’ambiente, a cura di Oniro)”.

“Tenevo molto a questo progetto – conclude la capogruppo del PD – e sono davvero felice che stia finalmente diventando realtà. Street art significa mettere cultura, arte e bellezza a servizio di una città. L’auspicio è che Latina possa diventare un vero e proprio museo a cielo aperto in grado di valorizzare la città attraverso la rigenerazione urbana”.