Maltempo, ennesima mareggiata al Lido: scompare la spiaggia

LATINA – Il maltempo che sta interessando la zona pontina in queste ore ha fatto diversi danni nella notte. Ieri sera un pino è caduto su via Tor Tre Ponti, la strada, tra via Congiunte Destre e Uccellara è stata a lungo interrotta. Sul posto i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Il lido di Latina invece è stato interessato dall’ennesima mareggiata che ha mangiato ancora metri di spiaggia. Alcuni stabilimenti sono stati praticamente travolti dalle onde e molte file di ombrelloni sono scomparse. Una situazione che ormai è diventata insostenibile per i tanti operatori che chiedono a gran voce un ripascimento della spiaggia prima che il mare arrivi fino alla strada impedendo, di fatto, qualsiasi attività.

NE ABBIAMO PARLATO CON L’ASSESSORE E IMPRENDITORE DELLA MARINA GIANLUCA DI COCCO

Intanto la Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di avverse condizioni meteorologiche anche per la giornata di oggi con indicazione che dalle prime ore del mattino e per le prossime 18-24 ore si prevedono su tutto il Lazio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro funzionale regionale ha effettuato una valutazione dei livelli di allerta con criticità gialla idrogeologica su tutto il Lazio, compresa la provincia pontina.