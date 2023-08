Mareggiata, danni ingenti anche a Terracina. Di Lello: “Senza ripascimento siamo destinati a scomparire”

TERRACINA – Mentre Latina sta facendo la conta dei danni per la mareggiata della notte tra lunedì e martedì e sta valutando se chiedere lo stato di calamità naturale alla Regione, anche Terracina, in particolare la spiaggia di Ponente ha gli stessi identici problemi, aggravati da un ripascimento effettuato anni fa che però ha modificato la morfologia della spiaggia stessa, non più quella dorata tipica, ma scura e piena di sassi.

“Bisogna fare qualcosa subito, altrimenti già ora possiamo dire che la prossima stagione sarà inficiata”, spiega Gino Di Lello, imprenditore della marina e sindacalista della Cna.

