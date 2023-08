“Voci nel Parco. Monologhi di strada”: venerdì 11 agosto, al Parco San Marco

LATINA – A causa del maltempo di venerdì scorso, 4 agosto, l’evento “Voci nel Parco. Monologhi di strada” è stato spostato al prossimo venerdì, 11 agosto, sempre a Parco San Marco dalle ore 18. L’appuntamento rientra nella rassegna estiva “A ritrovar bellezza” organizzata da “Mediazione Sociale Latina – Recupero Urbano Integrato”, progetto promosso dal Comune di Latina – Assessorato ai Lavori Pubblici, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando delle periferie e gestito dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio.

“Voci nel Parco” è dedicato al “teatro di strada” e, nello specifico, al monologo come forma d’arte e d’espressione. Che sia comico, tragico o surreale, il monologo parla della realtà umana profonda, è prima di tutto un viaggio all’interno dell’essere umano. La volontà è quella di dare voce a storie di vita che toccano tematiche importanti, quali l’inclusione, il femminicidio, la migrazione. All’interno di Parco San Marco si snoderà un percorso itinerante, una sorta di labirinto non fisico, in cui le performance delle attrici e degli attori, professionisti e amatoriali, daranno vita a momenti di riflessione verso ciò che è dentro di noi e verso ciò che ci circonda.

In conclusione è previsto un aperitivo.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per informazioni sul programma della rassegna: 375.5280375, www.mediazionesocialelatina.it, oppure la pagina Facebook e il profilo Instagram di Mediazione Sociale Latina.