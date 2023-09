Ragazzo 18enne arrestato ad Aprilia con un chilo e mezzo di droga e armi

APRILIA – In un servizio mirato di controllo del territorio i Carabinieri del reparto territoriale hanno arrestato ad Aprilia un 18enne trovato in possesso di oltre 1 chilo e 400 grammi di droga tra cocaina e crack. Non solo, nelle sue disponibilità, i militari lo hanno anche trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 9 e di un fucile a pompa con relative munizioni. Il 18enne è stato arrestato ed è ora in carcere a Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.