A Latina si corre in pigiama a favore dei bambini malati oncologici

LATINA – Per il terzo anno consecutivo la Lilt Latina ha aderito alla manifestazione “Pigiama Run” che nell’edizione 2023 si svolgerà presso Piazza del Popolo alle 18.30 in contemporanea con altre 23 Lilt a livello nazionale.

La corsa/camminata attraverserà tutto il centro della città in un percorso prestabilito della lunghezza di un km circa. Chi vorrà potrà ripeterlo più volte e fermarsi nei vari workout che saranno allestiti in Piazza del Popolo. Per i più piccoli ci sarà l’animazione dei volontari di Lilt Giocare in Corsia, che renderanno la giornata ancora più ricca di colore.

Si corre e cammina rigorosamente in pigiama con un motivo specifico: “Per solidarietà nei confronti dei bambini malati di tumore che trascorrono le loro giornate in pigiama”, spiega la presidente della Lilt di Latina Nicoletta D’Erme

Per questa terza edizione la LILT pontina si avvale della collaborazione dell’OPES – Organizzazione per l’Educazione allo Sport di Latina e dell’associazione Città Sport Cultura che da anni promuovono sul territorio iniziative e attività che coinvolgono un numero sempre crescente di cittadini. A sostenere l’evento anche l’associazione studentesca Vento di Cambiamento-Fenix, da sempre al fianco di Città Sport Cultura e in quest’occasione anche della LILT pontina.

Ci si potrà iscrivere dal sito pigiamarun.it selezionando la città o direttamente il giorno della corsa, un’ora prima, alle 17:30 nello stand dell’associazione e il contributo servirà a portare avanti in tutta Italia iniziative a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

I partecipanti riceveranno un pacco gara con dei gadget che si potranno ritirare presso il Village che verrà allestito in Piazza del Popolo a partire dalle 18.30.