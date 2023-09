Accoltella il marito durante un litigio, arrestata 48enne di Aprilia

APRILIA – E’ ancora ricoverato in prognosi riservata l’uomo ferito dalla moglie al culmine di una lite con un coltello. I fatti sabato notte in una zona periferica della città. La donna, una 48enne, è stata arrestata dai Carabinieri intervenuti sul posto e si trova in ospedale dove è piantonata dai militari. Il marito, anche lui di 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni ed è stato trasportato in eliambulanza al San Camillo di Roma dove è stato operato.

Secondo le prime indagini dei Carabinieri tutto sarebbe nato da un litigio tra i due e al culmine la donna lo ha colpito con due coltellate all’addome che lo hanno gravemente ferito. La donna è stata soccorsa con un ambulanza ed è stata arrestata per tentato omicidio.