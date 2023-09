Aggressione al Quinto Ricci di Aprilia, identificati gli autori

APRILIA – Dopo dieci giorni di accurate indagini i carabinieri di Aprilia sono riusciti a risalire ai presunti responsabili del pestaggio ai danni di un romeno avvenuto la sera del 14 settembre davanti allo stadio Quinto Ricci, in via La Malfa. Si tratta di un cittadino italiano e di due connazionali della vittima, al momento indiziati dei reati di percosse e lesioni. Il movente di una spedizione punitiva tanto cruenta potrebbe risiedere in un debito non pagato. I carabinieri stanno cercando di dare un volto anche agli altri componenti del gruppo, almeno tre o quattro che hanno agito quella sera.