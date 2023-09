Aggressione e rapina, arrestato l’uomo del Gambia fermato ieri dalla Polizia

LATINA – Dopo gli accertamenti ora è accusato dell’aggressione avvenuta nell’ascensore del Palazzo Pegasol e di una rapina in un supermercato di Latina, il giovane Gambia fermato ieri dalla Volante della Polizia. L’arresto, emesso dalla Procura della Repubblica di Latina, è l’epilogo di una rapida quanto efficace indagine condotta dalla Squadra Mobile sulla base della denuncia resa dalla donna vittima della rapina in via Duca del Mare. L’attività della polizia ha permesso di raccogliere elementi di colpevolezza nei confronti dello straniero; la ricostruzione dei fatti ha accertato come il fermato, lo scorso 4 settembre, avesse seguito la vittima all’interno di un condominio e dopo averla immobilizzata, le ha strappato la borsa per poi darsi alla fuga. Lo stesso individuo, circa due ore dopo ha commesso un furto di generi alimentari in un supermercato, facendo nuovamente perdere le sue tracce, fino a quando nella tarda serata, fermato da una Volante, è stato accompagnato in Questura per rispondere di resistenza a Pubblico ufficiale commesso proprio nei confronti dei poliziotti della Volante. Dopo il riconoscimento da parte della vittima della rapina, l’uomo è stato arrestato e tradotto nel carcere di Latina.