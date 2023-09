Anzio, picchiato e investito in strada un 19enne

ANZIO – Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito, picchiato e poi investito ad Anzio da un gruppo di ragazzi che aveva rimproverato perché correvano troppo in auto nelle vicinanze della fermata dell’autobus. Il 19enne è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Gli agenti della polizia che indagano sull’accaduto stanno analizzando le telecamere presenti in zona per cercare di risalire agli autori.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avuto una discussione coi suoi aggressori prima del pestaggio. Il 19enne, secondo il racconto di alcuni testimoni, li avrebbe rimproverati perché stavano correndo con la macchina nell’area a ridosso della fermata degli autobus. A quel punto i ragazzi a bordo dell’auto, i sarebbero fermati con l’intenzione di dargli una lezione. Scesi dall’auto hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni facendolo cadere a terra. Al pestaggio hanno assistito diverse passanti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Temendo l’arrivo della polizia gli aggressori sono risaliti sulla loro macchina e sono scappati investendo il ragazzo alle gambe.