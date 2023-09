Ater Latina, il quadro dei cantieri in itinere

LATINA – Viaggio nei cantieri Ater del presidente Enrico Dellapieta’ con i tecnici aziendali e le ditte incaricate dei lavori. In particolare è stato analizzato lo stato dei lavori nel cantiere Porta nord a Latina, in via Selene, dove si stanno realizzando 24 alloggi di edilizia sociale.

La struttura di cemento è stata completata e collaudata, ora si procede alle tamponature. Si tratta di un intervento che consentirà di dare una risposta alla emergenza abitativa nel capoluogo. L’ edificio sarà dotato delle migliori tecnologie per l’ impatto ambientale e il risparmio energetico .

“Teniamo molto – ha commentato Dellapieta’ – alla qualità dell’ abitate, oggi i nostri edifici sono dotati di servizi di qualità con investimenti e innovazioni importanti apportate sia in fase realizzativa strutturale, sia nella previsione di manutenzione, sia nelle singole unità abitative. Le case Ater rispondono ai migliori standard del vivere in assoluto nel mercato”.

La tappa successiva è stata a Pontinia, in via Bachelet, dove si sta procedendo agli interventi successivi alla chiusura delle opere strutturali.

Anche qui si tratta di 24 alloggi realizzati dentro l’ area urbana della città già strutturata in termini di servizi e spazi interni.

“Grazie al lavoro degli uffici- ha spiegato il presidente Ater Latina – alla professionalità delle imprese aggiudicatarie dei lavori contiamo di mettere a disposizione dei comuni queste nuove realizzazioni in tempi brevi”

Attualmente i cantieri aperti sono quelli citati, a cui si aggiunge un intervento a Sonnino per 11 alloggi. Sono state assegnati alle imprese i lavori per le Vele (progetto a Gonfie vele) e il Nicolosi a Latina, nell’ambito dei progetti del Pnrr. Sempre nell’ambito del Pnrr stanno iniziando lavori di manutenzione straordinaria per il patrimonio immobiliare (8000 alloggi) gestito dall’azienda per 19.5 milioni di euro. Assegnato l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio di via Virgilio, dove verranno realizzati altri 19 a Latina, e si sta lavorando sul recuperi di 120 alloggi liberati dagli assegnatari precedenti.