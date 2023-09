Blitz del Nipaf in alcune strutture sportive di Terracina

TERRACINA – Blitz dei carabinieri del Nipaaf in alcune strutture sportive di Terracina. I militari hanno posto sotto sequestro quattro campi di padel coperti, estesi su 1.500 metri quadrati, in località Badino, all’interno di un’area gestita da un’associazione. Quest’ultima non aveva provveduto a smontare entro i termini previsti le opere realizzate, per le quali era stata concessa una autorizzazione temporanea. Il legale responsabile dell’ associazione è stato denunciato per violazione delle norme in materia edilizia.