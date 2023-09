Blitz in casa di un pregiudicato a Minturno: trovata droga

MINTURNO – Lunedì mattina i carabinieri di Minturno, affiancati da unità cinofile di Roma, hanno fatto irruzione nell’abitazione di un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Nella casa sono stati rinvenuti 12 grammi di cocaina, suddivisi in 40 dosi, tre grammi di hascisc e vario materiale per il confezionamento. Per l’uomo è scattato l’arresto con l’immediato trasferimento nel carcere di Cassino. Disposti i domiciliari, invece, per un pusher pontino di 30anni fermato per un controllo dai carabinieri di borgo Grappa: in due ovetti kinder l’uomo nascondeva un totale di 5 grammi di polvere bianca.