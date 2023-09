Controlli della Polizia, il bilancio del week end

LATINA – La Questura di Latina ha reso noto il bilancio di una serie di controlli svolti in tre giorni sui territori del capoluogo e di Fondi. In tutto sono state identificate 491 persone, controllati 302 veicoli, realizzati 25 posti di controllo, esaminate due attività commerciali. Gli agenti hanno elevato 6 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con il sequestro amministrativo di un’auto e il ritiro di una carta di circolazione. I controlli sono stati estesi a soggetti gravati da precedenti e hanno riguardato 73 persone. Durante le attività un uomo è stato denunciato per minaccia aggravata. Nei confronti di altri due, residenti in un’altra regione, il Questore ha adottato la misura del divieto di ritorno e conseguente rimpatrio con foglio di via obbligatorio.