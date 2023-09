Cotral, lunedì 18 settembre sciopero di 24 ore

LAZIO – Il prossimo lunedì 18 settembre le Organizzazioni sindacali Confail Faisa e Cobas hanno aderito ad uno sciopero nazionale di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Nella stessa giornata le Organizzazioni sindacali Orsa Tpl e Usb hanno proclamato uno sciopero di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 12:30.

SERVIZIO BUS – Fasce di garanzia sciopero 24 ore: tutte le corse dei bus fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Le motivazioni alla base della vertenza Confail Faisa riguardano la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto e la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.

Le motivazioni poste a base della vertenza dell’organizzazione sindacale COBAS del Lavoro Privato per lo sciopero di 24 ore: Per l’aumento salariale di € 300,00; per la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; per l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio TPL; per il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza delle organizzazioni sindacali Orsa Tpl Lazio e Usb Lavoro Privato – Trasporti Roma per lo sciopero di 4 ore: per l’attivazione della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione in data 21/06/2023, alla quale sono seguiti due incontri in sede aziendale in data 04/07/2023 e 19/07/2023; per l’esito negativo dei suddetti incontri di prima fase; per l’attivazione della seconda fase in data 31/07/2023 con tentativo di conciliazione espletato presso la Prefettura Roma in data 10/08/2023, conclusosi con esito negativo

La percentuale di adesione al precedente sciopero nazionale di 24 ore del 7 luglio 2023 dell’Organizzazione sindacale Confail Faisa è stata del 16,85%.

La percentuale di adesione al precedente sciopero di 4 ore del 18 giugno 2020 dell’Organizzazione sindacale Orsa Tpl e Usb Lavoro privato è stata del 16,20%.