Emergenza abitativa, il prefetto incontra il presidente Ater Latina

LATINA – Il Presidente dell’ATER della Provincia di Latina Dott. Enrico Dellapietà, unitamente al Direttore Generale Dott. Paolo Ciampi ha incontrato oggi, 27 settembre 2023, il Prefetto di Latina Dott. Maurizio Falco.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le iniziative in atto sul fronte dell’emergenza abitativa di specifica competenza dell’ente regionale volte a garantire legalità e sicurezza nell’ambito del cospicuo patrimonio esistente, nonché gli interventi in atto per aumentare e migliorare l’offerta abitativa.

Con particolare riguardo ai due progetti PINQUA finanziati dal MIT, ovvero “A gonfie Vele” e “Nicolosi” che vede coinvolti il Comune di Latina quale soggetto beneficiario e l’ATER quale soggetto attuatore, il Presidente Dellapietà ha proposto il coinvolgimento della Prefettura per garantire celerità dell’azione amministrativa, tenuto conto del cronoprogramma stringente previsto per i fondi PNRR nonché degli aspetti di specifica pertinenza della Prefettura impliciti nei due progetti sotto il profilo della sicurezza, della coesione sociale, della mobilità e di trasparenza delle procedure essendo peraltro prevista nell’ambito dell’ex “ICOS” la presenza di uffici destinati alla Questura e alla ASL.

“I due progetti rappresentano interventi di ampio impatto sociale nell’ambito del nostro territorio e ritengo pertanto importante il coinvolgimento della Prefettura per il ruolo di raccordo che potrà svolgere tra i diversi attori coinvolti.

Ringrazio sin d’ora il Prefetto per la disponibilità mostrata” afferma il Presidente dell’Ater.