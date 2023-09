Fantasy storico in provincia, si ricercano figuranti

LATINA – La forte vocazione cinematografica della provincia di Latina sta vivendo un momento d’oro, forte del lavoro capillare che da anni la Latina Film Commission svolge sul territorio al fine di sviluppare un indotto economico sempre più importante nel comparto del cinema, che comprende anche il coinvolgimento di maestranze e persone del luogo.

Per un nuovo film internazionale di genere fantasy a carattere storico, prodotto dalla Augustus Color, la Romanacasting sta ricercando figurazioni e figurazioni speciali. Le audizioni si terranno nei giorni 20 e 21 settembre dalle ore 10 alle ore 19 presso i locali della Film Commission (siti presso Expo Latina, in strada statale dei Monti Lepini 156).

Si cercano uomini e donne di età compresa tra i 18 e 75 anni di corporatura asciutta, senza tatuaggi, ricostruzione unghie, ciglia marcatamente ritoccate, doppi tagli e colorazioni di capelli non adeguati allo stile dell’epoca.

I casting sono aperti a tutte le persone in possesso dei requisiti, purché non siano lavoratori presso la Pubblica Amministrazione. I figuranti selezionati saranno regolarmente retribuiti secondo il nuovo CCNL. Per partecipare è necessario presentarsi nei giorni e nell’orario indicati con fotocopia documento di identità, codice fiscale e iban personale. Per i candidati extra comunitari è richiesto il permesso di soggiorno in corso di validità.

Per chi non potrà partecipare fisicamente è possibile inviare una mail con oggetto “Film Fantasy Latina” all’indirizzo romanacastingroma@gmail.com.