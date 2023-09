Fuga di gas a Cisterna, famiglie evacuate

CISTERNA – Durante i lavori per l’istallazione di un impianto telefonico, alcuni operai questa mattina hanno rotto una conduttura del gas a Cisterna. Le famiglie che vivono tre largo Leonardi e via Cucchi a Cisterna sono state evacuate perché gas si è propagato attraverso le condutture fognarie e ha invaso le abitazioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme ai tecnici Italgas. La conduttura che arriva al quartiere San Valentino da via Tivera è stata chiusa ed è stata staccata la corrente in tutta la zona. Per facilitare le operazioni di riparazione è stata chiusa al traffico anche la strada di collegamento tra Cisterna e Cori.