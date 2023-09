Incendio alla Rida Ambiente, problemi per il conferimento dell’indifferenziato

APRILIA – Dopo l’incendio che domenica ha colpito la Rida Ambiente alcuni comuni pontini potrebbero avere difficoltà nel conferimento dei rifiuti per almeno tre giorni. Le fiamme nell’azienda per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati hanno colpito una singola sezione dell’impianto, quella della biofiltrazione delle emissioni atmosferiche: sono state subito domate ma hanno comunque provocato dei danni che comporteranno una sospensione dell’attività. Se per Aprilia e Latina è stata trovata una soluzione, in altri comuni come Sabaudia e Maenza l’indifferenziato non sarà raccolto. E anche Sezze ha annunciato probabili difficoltà.