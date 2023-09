Incidente sulla Migliara 45, la vittima è Antonio Trotta

LATINA – E’ Antonio Trotta la vittima del drammatico incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio sulla via Migliara 45. La sua auto ha sbandato improvvisamente verso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un autobus del trasporto pubblico Cotral. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo all’imprenditore 54enne. L’incidente è avvenuto nella zona di Borgo San Michele, nel tratto compreso tra gli incroci con le strade Trasversale e Capograssa. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, l’auto della vittima ha invaso la corsia opposta finendo contro l’autobus. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori del pronto intervento sanitario di rianimare l’uomo, morto sul colpo. Sono intervenuti anche I Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi, mentre la strada è rimasta chiusa durante i rilievi.

La comunità di Borgo San Michele, dove la vittima viveva, è sconvolta dalla notizia e si è stretta intorno al dolore della famiglia.