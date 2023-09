Incidente sulla via Migliara 45, muore un uomo

LATINA – Un uomo è morto oggi pomeriggio in un tragico incidente stradale avvenuto sulla Migliara 45 tra via Trasversale e via Capograssa, nel territorio di Borgo San Michele. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, l’auto sulla quale l’uomo viaggiava, una Fiat 500, ha sbandato finendo contro un autobus della Cotral. L’impatto è stato violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto anche i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono intervenuti anche I Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi. La strada è rimasta chiusa durante i rilievi.