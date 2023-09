IT – Alert, fissata per mercoledì 27 settembre la nuova data

LATINA – Il messaggio di Test IT Alert arriverà a tutti i telefoni cellulari del Lazio mercoledì alle 12. E’ stata dunque fissata la nuova data per il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Tutti i dispositivi emetteranno in contemporanea un suono distintivo diverso da quello delle consuete notifiche. Chi riceverà il messaggio di test non dovrà fare altro che leggerlo per sbloccare il dispositivo. L’obiettivo di IT-alert è di fornire una informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte da un evento che mobilita la protezione civile. Mercoledì saranno coinvolte anche le scuole di ogni ordine e grado e tutte le università del Lazio.