La lingua dei segni nelle scuole e non solo, Latina studia un progetto pilota

LATINA – Si riunirà questa mattina una commissione scuola straordinaria convocata dal presidente Giuseppe Coriddi. Si parlerà dell’inserimento, in una scuola che farà da pilota in provincia di Latina, di un corso pomeridiano sulla lingua dei segni. In Commissione ci sarà il presidente dell’associazione Ens (Ente Nazionale Sordi) Biagio Meschino che porterà la sua interprete per raccontare una realtà che in pochi conoscono.

“Ho trovato subito l’appoggio di tutti, maggioranza e opposizione e della stessa sindaca che ha subito sposato l’iniziativa – ha spiegato il consigliere – Lunedì ci saranno sia l’assessora Francesca Tesone che il dirigente alla Formazione del Comune di Latina che potranno ascoltare dalla voce di Meschino le vere difficoltà che si incontrano quotidianamente”.

