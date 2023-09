La Polizia celebra il suo patrono, San Michele Arcangelo

LATINA – La Polizia di Stato di Latina nella mattinata odierna ha celebrato San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Nell’occasione il Questore della Provincia di Latina, con una cerimonia tenutasi presso la Questura, ha proceduto alla consegna dei fogli di congedo e delle medaglie di commiato conferite al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza per limiti di età.

Nella medesima cerimonia, sono stati inoltre consegnati i riconoscimenti premiali riconosciuti al personale della Questura e delle Specialità per le operazioni di polizia compiute nel territorio della Provincia.

Come di consueto, per onorare il santo Patrono, presso la chiesa di San Michele Arcangelo sita in Borgo San Michele, si è tenuta la messa celebrativa officiata dal Vescovo di Latina, S.E. Mariano Crociata, alla presenza del Prefetto FALCO, del Procuratore della Repubblica De Falco, del Questore Gargiulo, di tutte le altre maggiori cariche istituzionali provinciali.

Schierati innanzi all’ingresso della chiesa, c’erano i Funzionari della Questura di Latina e dei Commissariati nonché personale di tutte le componenti della Polizia di Stato operanti in Provincia, comprensive delle specialità.

Durante la cerimonia, il S.E. Il Vescovo Mons. Mariano CROCIATA, in un toccante momento di ricordo, ha rivolto una preghiera per i colleghi deceduti prematuramente e per i caduti in servizio nell’espletamento del dovere, rivolgendo un pensiero particolare alle famiglie presenti alla funzione.