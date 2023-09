Latina, donna rapinata nell’ascensore del Palazzo Pegasol

LATINA – Una donna è stata aggredita ieri intorno all’ora di pranzo nell’ascensore di Palazzo Pegasol, in pieno centro a Latina. Un uomo ha seguito la vittima nell’androne del palazzo e si è infilato con lei in ascensore. Una volta dentro le ha messo una mano sul volto per non farla urlare e con l’altra le ha strappato la borsa. Arrivati al terzo piano la donna è riuscita a scappare mentre l’aggressore è rimasto nell’ascensore, quando lei ha iniziato a urlare in tanti si sono precipitati fuori dagli uffici ed è stata allertata la Polizia. Gli agenti hanno perquisito il palazzo ma dell’uomo nessuna traccia. Approfittando le trambusto è probabilmente riuscito a fuggire lasciando la sua bici poco distante dal portone d’ingresso. La borsa della donna è stata trovata poco distante, in via Garibaldi. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni. Nella notte tra giovedì e venerdì scorso in via Don Morosini una 35enne era stata assalita in ascensore da una persona che aveva tentato di violentarla.