Latina, incidente in via Segheria. Perde la vita un 21enne

LATINA – Si stava dirigendo al lavoro il 21enne che alle 7 di questa mattina ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto in strada della Segheria, a Borgo Grappa. Il ragazzo ha perso il controllo della sua Hyundai i10, che ha sbandato centrando prima la base di un palo e poi ribaltandosi nell’impatto con un albero. Sul posto sono accorsi polizia locale e 118 ma per il giovane conducente non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.