Luca Paganini arriva al Latina Calcio

LATINA – Ingaggio last minute per il centrocampo del Latina. Alla corte di Di Donato approda Luca Paganini, il figlio del noto ballerino Raffaele noto per i suoi trascorsi al Frosinone anche in serie A. Paganini, esterno offensivo classe ‘93 adattabile ad interno, ha firmato un contratto annuale. Lo scorso anno militava nella Triestina, in precedenza ha giocato ad Ascoli e Lecce. Con i ciociari ha collezionato 41 presenze nella massima serie. Si unirà al gruppo dopo la trasferta di Avellino. Al match di domani prenderà parte regolarmente, invece, l’altro nuovo acquisto Ferdinando Del Sole.