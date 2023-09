Maltrattamenti e lesioni, marito violento arrestato a Priverno

PRIVERNO – Stava cercando di dare fuoco a due auto di proprietà della moglie e della figlia, un uomo di nazionalità romena fermato ieri sera dai Carabinieri di Priverno intervenuti proprio su richiesta delle vittime. Il marito, di 48 anni, in evidente stato di ubriachezza aveva in mano un accendino, con l’intento di dare fuoco a due macchine che aveva appena cosparso di benzina. Mamma e figlia avevano segni di un’aggressione appena subìta al volto, al petto e alle braccia, non certo la prima. Le due vittime hanno ricostruito anni di violenze da parte dell’uomo, avvenute anche alla presenza dell’altra figlia di 7 anni. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose e tentato incendio delle due autovetture..Il 48enne è ora in carcere a Latina in attesa della convalida del fermo.