Maltrattamenti in famiglia, arrestato un 41enne di Sonnino

SONNINO – La scorsa notte i Carabinieri delle Stazioni di Sonnino e Priverno hanno arrestato un 41enne residente a Sonnino, noto alle Forze dell’Ordine, per maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente, una donna 37enne, straniera e della figlia minore di 7 anni, causando ad entrambe lesioni guaribili rispettivamente in 10 e 5 giorni. L’uomo per fatti analoghi era già stato denunciato, arrestato e anche sottoposto alle misure di allontanamento della casa familiare. Provvedimenti che tuttavia sono tutti decaduti. L’arrestato, su disposizione del PM di turno, è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.