Maltrattamenti in famiglia, arrestato un 47enne a Latina

LATINA – Era completamente ubriaco e finchè non sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia ha continuano a picchiare moglie e figlia. I fatti sono avvenuti nella zona di Latina dove un uomo di nazionalità ucraina di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo il racconto della donna, il marito era tornato a casa ubriaco e quando lei, esasperata, le comunicato l’intenzione di separarsi, lui ha iniziato a picchiarla. La donna ha anche denunciato che pochi mesi fa si era verificato un altro episodio simile e lui l’aveva aggredita e presa per il collo. Il 47enne è stato arrestato e comparso davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere.