Mensa scolastica, accordo tra i Comuni di Terracina e San Felice Circeo

Il Comune di San Felice Circeo e il Comune di Terracina hanno raggiunto un accordo per una reciproca collaborazione nell’ambito del servizio di mensa per l’anno scolastico 2023/2024. Nella giornata odierna, 13 settembre, nel Municipio di San Felice, si è svolta una riunione cui hanno preso parte l’assessore alle Politiche Scolastiche di San Felice Circeo, Felice Capponi, e l’assessore all’Istruzione Pubblica e Privata del Comune di Terracina, Sara Norcia.

Obiettivo dell’incontro era quello di trovare un’agevolazione per gli alunni di San Felice o Terracina che frequentano le scuole dell’obbligo nel Comune limitrofo in cui non sono residenti. Un accordo, insomma, finalizzato ad aiutare le famiglie contribuendo in parte a sostenere le spese per il servizio di mensa scolastica.

I due Comuni hanno ideato soluzioni differenti. Per quanto riguarda San Felice Circeo, come fa sapere l’assessore Felice Capponi, l’Ente contribuirà in egual misura per i residenti di San Felice Circeo che frequentano le scuole di Terracina rispetto a quanto fa per gli studenti delle scuole di San Felice Circeo. Terracina, invece, – illustra Sara Norcia – per i propri residenti che frequentano le scuole di San Felice Circeo procederà mediante presentazione ISEE (da presentarsi a Terracina) e, in base a tale attestazione, quantificherà il contributo da erogarsi.

«Siamo pienamente soddisfatti – dichiarano in una nota congiunta gli assessori Norcia e Capponi – del risultato raggiunto, che verrà a stretto giro formalizzato in atti consequenziali. Si tratta di un obiettivo che ci eravamo prefissati e che, grazie al lavoro dei due Comuni, è stato centrato in pochissimo tempo per dare una risposta concreta alle istanze degli studenti e delle loro famiglie».