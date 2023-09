Migranti, il Prefetto Falco: “Siamo in emergenza, qui grande solidarietà. I comuni si sono messi a disposizione”

LATINA – La riunione che si è svolta ieri in Prefettura a Latina sul Pnrr è stata anche l’occasione per parlare dell’arrivo dei migranti in provincia di Latina. “Siamo in una situazione di emergenza – ha detto il prefetto Maurizio Falco – In altre parti d’Italia stanno montando tende per ospitare le persone che arrivano in Italia scappando dal loro Paese d’origine, qui a Latina ho trovato grande collaborazione e con l’aiuto dei comuni siamo riusciti ad organizzare l’arrivo nel miglior modo possibile”, ha detto il prefetto Falco

