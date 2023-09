Minacce alla Garante dell’Infanzia e adolescenza Monica Sansoni

LATINA – Intimidazione alla Garante dell’Infanzia e adolescenza Monica Sansoni che ha trovato la sua auto danneggiata sotto casa. E’ accaduto venerdì: quando è uscita di casa ha trovato la sua auto vandalizzata, ha subito allertato Procura e Forze dell’Ordine che hanno svolto i rilievi. Secondo gli investigatori il fatto sarebbe da ricollegare ad un’inchiesta che Sansoni sta portando avanti nel Lazio su una rete di pedofili che raccoglie e scambia foto di minori. Sul caso indaga la polizia e la procura di Latina che ha aperto un’inchiesta. Solidarietà è stata espressa dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: «La Regione Lazio è tutta al fianco di Monica Sansoni, la nostra Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza impegnata nella difesa dei minori e dei giovani. Un impegno che va sostenuto e accompagnato, soprattutto dopo il vile atto intimidatorio di cui Monica è rimasta vittima l’altra notte, quando la sua auto è stata vandalizzata nei pressi della sua abitazione. Un gesto che condanniamo a nome di tutta la Giunta e di tutta l’amministrazione regionale. Forza Monica, oggi più che mai siamo tutti con te», ha scritto il Presidente Rocca.

TIERO – “Intendo esprimere la mia solidarietà a Monica Sansoni, la garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, vittima di un vile atto intimidatorio. Auspico che gli investigatori possano fare presto luce sull’episodio. Davvero mi auguro che l’atto vandalico non sia da collegare all’inchiesta che la Sansoni sta portando avanti a livello regionale su una rete di pedofili, come invece ipotizzato in alcuni articoli di stampa. Da parte mia tutta la vicinanza a Monica Sansoni, da sempre impegnata nella difesa dei minori. Il contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia è un’azione che dobbiamo portare avanti come comunità. Non ci possono essere dubbi sulla qualifica della pedofilia: un oltraggio ai valori ed uno sfregio a civiltà e umanità”. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio

SCHIBONI- Un atto vergognoso che condanniamo fermamente quello compiuto ai danni di Monica Sansoni, la garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, che venerdì mattina ha ritrovato l’auto distrutta sotto la sua abitazione a Latina. Le indagini in corso faranno luce sui responsabili. Da parte nostra, come sottolineato anche dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, esprimiamo la totale vicinanza e l’assoluto supporto a Monica Sansoni che sta svolgendo un lavoro egregio, in un ambito estremamente delicato come quello della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Chi pensava di bloccare chi ben opera all’interno delle istituzioni per le comunità che rappresentiamo, troverà in tutti noi un muro fatto di determinazione ad andare avanti nell’esclusivo interesse dei nostri cittadini». Cosi in una nota l’ assessore al Lavoro, all’ Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e Merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni.