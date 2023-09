Pnrr, il prefetto Falco: “Fare squadra per accelerare e concludere, nessuno è felice se qualcuno resta indietro”

LATINA – “Sul Pnrr è stata ingranata la prima, ma ora bisogna accelerare”. Il prefetto di Latina Maurizio Falco, usa una metafora automobilistica per raccontare quello che è accaduto ieri alla riunione che ha visto seduti allo stesso tavolo i sindaci dei 33 comuni pontini, gli ordini professionali, le forze dell’ordine e il Ministero per fare il punto sui finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Nessuno deve essere lasciato indietro e nessuno vuole che questo accada. Lavorando tutti insieme e facendo squadra è possibile arrivare a una soluzione, come ci ha spiegato anche il ministero”, ha detto il prefetto Falco.

Sui numeri, la provincia di Latina è a buon punto: dei 241 progetti ammessi a finanziamento, circa la metà sono stati avviati, 13 in esecuzione e oltre 90 devono ancora partire. 30 i progetti completati, ora resta il nodo della rendicontazione, ma il Prefetto è convinto che lavorando insieme, con il supporto di specialisti e tecnici, sarà possibile andare avanti.

ASCOLTA