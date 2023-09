Rapina alle autolinee di Latina, due minori denunciati

LATINA – I Carabinieri del Nor di Latina hanno denunciato due minori per rapina aggravata ai danni di un coetaneo. I fatti alle autolinee mentre il giovane era seduto da solo su una panchina in attesa del pullman che lo riportasse a casa. Ha notato i due avvicinarci e, percependo una situazione di pericolo, ha cercato di allontanarsi ma è stato raggiunto, bloccato e immobilizzato. Gli aggressori gli hanno strappato prima un braccialetto dal polso e mentre tentava di divincolarsi recuperando il bracciale, gli hanno strappato dal collo una collanina, lo hanno aggredito picchiandolo e poi sono fuggiti per le strade limitrofe. Quando si sono accorti che la vittima li stava seguendo hanno cominciato a lanciargli contro bottiglie di birra, minacciandolo. A quel punto lo studenti ha chiesto aiuto ai passanti e ha chiamato il 112.

Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri del Nor della compagnia di Latina che, dopo aver raccolto la testimonianza del ragazzo e le indicazioni sulla direzione della fuga dei due malviventi, hanno fatto scattare le ricerche in tutta la zona. Sono stati rintracciati poco dopo in una stradina vicina alle autolinee e, nonostante abbiano tentato la fuga alla vista dei militari, sono stati bloccati e condotti al comando di Latina. Si tratta di due minorenni, un italiano e uno straniero, entrambi denunciati in stato di libertà e affidati alle famiglie.

I controlli dell’Arma dei carabinieri saranno dunque intensificati nelle zone di snodo dei mezzi pubblici, soprattutto durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti dalle scuole. Il comando invita comunque i cittadini a segnalare tempestivamente al 112 qualsiasi azione sospetta per garantire un intervento immediato.