Rifiuti, ripresa oggi la raccolta dell’indifferenziato a Latina

LATINA – Abc rende noto che da oggi, lunedì 11 settembre, è ripreso il servizio di raccolta dell’indifferenziato stradale. A seguito della richiesta di Rida Ambiente, ABC Latina ha da subito provveduto ad effettuare e trasmettere le analisi merceologiche necessarie e, già da oggi, la frazione indifferenziata sarà raccolta dai cassonetti stradali e conferita a Rida. Nel corso della settimana la situazione tornerà, gradualmente, alla normalità. Si ricorda che, nelle aree servite dal nuovo porta a porta, è già ripartito il servizio di raccolta del secco indifferenziato.

Si invita, ancora una volta, la cittadinanza a non abbandonare rifiuti su strada e a continuare a massimizzare i flussi di rifiuti a recupero utilizzando anche i tre Centri Comunali di Raccolta in via Bassianese, via Massaro e di Chiesuola.

“E’ stato riattivato oggi il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati depositati nei cassonetti stradali del centro città. Già dalle 13, i mezzi dell’azienda speciale Abc Latina sono potuti ripartire alla volta dell’impianto Rida Ambiente di Aprilia per conferire i primi carichi”. E’ quanto affermato dall’assessore comunale all’Ambiente Franco Addonizio, precisando che per tornare alla normalità del servizio occorrerà ancora qualche giorno. “Lo sblocco di oggi – ha dichiarato Addonizio – va ad aggiungersi alla soluzione già trovata nei giorni scorsi per il ‘secco’ proveniente dal ‘porta a porta’, regolarmente ritirato già questa mattina. L’amministrazione comunale, sin dalle prime ore dell’emergenza, scaturita dal fermo dell’impianto a causa di un incendio, si è subito adoperata per risolvere il problema”.

“L’amministrazione comunale – ha aggiunto il sindaco Matilde Celentano – ha fatto sì, insieme all’azienda speciale Abc, di consegnare nel più breve tempo possibile la documentazione richiesta dalla Rida Ambiente, cioè, analisi merceologiche eseguite da un laboratorio certificato”.

Già sabato e domenica, i rifiuti indifferenziati sono stati sottoposti ai test richiesti. “Abbiamo lavorato ininterrottamente, insieme agli uffici preposti e all’Abc, affinché già questa mattina ricevessimo l’esito delle analisi, che ci ha consentito di ritornare velocemente a conferire i rifiuti dell’indifferenziato presso il Tmb di Aprilia”.