Spari con una carabina ad aria compressa ad altezza uomo sulla folla, arrestati due ragazzi, denunciati due minori

TERRACINA – Allarme ieri sera a Terracina dove i cittadini hanno segnalato in diverse parti della città un’auto che sparava colpi con una carabina ad aria compressa nei confronti di ignari passanti e di giovani presenti in alcuni luoghi di aggregazione, ferendone alcuni anche con importanti lesioni. All’ennesima segnalazione, questa volta al Circeo, i Carabinieri sono riusciti ad intercettare il veicolo bloccandolo in via Tittoni. A bordo cinque persone, di cui una è riuscita a scappare. Il controllo e la conseguente perquisizione, ha permesso di trovare la carabina, un coltello multiuso, diversi proiettili in metallo e di due grammi di cocaina. I militari hanno ricostruito la sequela della scorribanda, individuando ben sette malcapitati, tra cui una guardia giurata mentre era in servizio, tutti hanno riportato lesioni tra i 7 e 10 giorni. Per la maggior parte di loro, i colpi sono stati sparati ad altezza uomo (spalle, collo, orecchie). La gravità dei fatti ha imposto un provvedimento di arresto di due maggiorenni, di cui uno già noto alle Forze dell’Ordine, mentre altri due minori, sono stati denunciati. Sono accusati di “Violenza e lesioni aggravate ad incaricato di un pubblico servizio” e “Lesioni aggravate da motivi abietti e futili mediante l’utilizzo di armi”. I due arrestati sono ai domiciliari.