Trasporto locale a Latina: con la riapertura delle scuole nuove corse e orari

LATINA – In occasione della riapertura delle scuole, sono state apportate piccole modifiche degli orari del Trasporto pubblico locale. Lo rende noto dall’assessore ai Trasporti del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco. “Con Csc, gestore del Tpl, abbiamo accordato – ha dichiarato l’assessore – una nuova corsa e nuovi orari, alla luce di numerosissime richieste da parte dei genitori dei ragazzi frequentanti gli istituti scolastici del territorio, ma anche da parte degli studenti universitari e del personale che quotidianamente si reca al lavoro presso le scuole”.

Nello specifico è stata inserita una nuova corsa, con partenza dal deposito, alle 4.50 per la linea Q5-Stazione ferroviaria; per la linea 209 è stato modificato l’orario delle 6.20 con le 6.45; il nuovo orario della linea 315 inversa è alle 7.55 e quello della 205 alle 6.45; il nuovo orario della 313 inversa è alle 7.50 e quello della 221 alle 13.55.