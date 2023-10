LATINA – Un incendio si è sviluppato martedì sera in via Romagnoli a Latina. Due giacigli di fortuna, in un locale in disuso utilizzato dai senzatetto come ricovero notturno, hanno preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i Carabinieri della Compagnia di Latina che stanno indagando per risalire alle cause