Aprilia, minacce all’infermiere e interruzione di pubblico servizio: due denunce

APRILIA – Due persone sono state denunciate dai Carabinieri ad Aprilia per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti perché i due, entrambi residenti ad Aprilia, avevano minacciato un infermiere della struttura sanitaria cittadina portandolo a interrompere l’attività sanitaria in corso e causando dunque un’interruzione di pubblico servizio, reato per il quale entrambi sono stati denunciati.

La denuncia però è scattata anche le condotte violente e offensive contro il personale sanitario.