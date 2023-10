Incidente mortale sulla Pontina a Latina, condannata una donna

PONTINA – Un anno e 4 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena, è la condanna inflitta alla donna che il 13 gennaio del 2022 aveva provocato l’incidente stradale sulla Pontina nel quale aveva perso la vita il 65enne di Maenza Salvatore Marchetti. L’accusa è quella di omicidio stradale.

L’incidente si era verificato al km 72, nel tratto di Latina della Pontina. Sarebbe stata la donna alla guida di una Ford grigia, con una manovra di sorpasso azzardata, a causare la tragedia. Secondo testimoni infatti l’auto che guidava si è messa in sorpasso di un furgone in un punto in cui non c’era spazio sufficiente mentre dall’altro senso di marcia proveniva la Pegeout guidata dalla vittima. La Ford ha urtato l’auto che ha carambolato finendo per invadere la corsia opposta sulla quale, proprio in quel momento, transitava un secondo furgone. L’impatto con quest’ultimo mezzo è stato frontale ed è a questo punto che Marchetti è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo ed è volato sulla complanare sottostante, all’altezza dell’hotel Garden.

Ieri il processo e il patteggiamento della pena su richiesta della difesa della donna.