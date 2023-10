Latina, trovata morta in casa una donna di 68 anni

LATINA – Una donna di 68 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Toti a Latina. A lanciare l’allarme alcuni parenti che non la sentivano da giorni. Quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la forze dell’ordine, per lei non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i sanitari del 118. Probabilmente la donna era morta da diversi giorni a causa di un malore.